قناة العالم تزور منزل الطبيب الشهيد المعالج للزكزاكي والجرحى

العالم- مراسلون

وقال أرملة الشهيد أيوب لمراسل قناة العالم: "كنا قد شعرنا بالعزلة عندما فقدنا الدكتور، نحن فخورون بأنه لقى مصرعه دفاعا عن الدين، والشيخ الزكزاكي جريمته هوأنه كان يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالوطن والعالم، فرحنا بإطلاق سراحه".

في ظل ظروف أمنية صعبة لمدة ثالثة أعوام وقف شباب الحركة الاسلامية في نيجيريا مؤكدين صمودهم في مواجهة كل التحديات والقمع حفاظا على كرامة الشيخ الزكزاكي حتى تحقق الانتصار في تحريره.

وقال متظاهر سجاد سوجا لمراسل العالم:" العالَم شاهد بأن الشيخ الزكزاكي كان مظلوما،وهكذا كانت زوجته أُ مُّنا أُم الشهداء السيد زينة. كنا ننتظر قدوم هذا اليوم حيث نرى زعيمنا محررا ومـبَرَّأً من التهم".

وحتى الان تتوالى برقيات التهنئة من قبل المجتمعات المدنية والحقوقية وعناصر دبلوماسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعية لانتصار الشيخ الزكزاكي أمام القضاء مرة أخرى حيث يتعاطفون معه ويعدون إنتصاره إنتصارا للألحرار.

