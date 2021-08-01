السفينة الاسرائيلية المستهدفة ونشطاء غاضبون من لاعبة الجودو السعودية

وقال الخبير العسكري امين حطيط في تغريدة على تويتر: اصابة السفينة الاسرائيلية في بحر عمان مرة اخرى امر يؤكد بان #حرب_السفن_التجارية التي بدأتها #إسرائيل ضد #ايران لن تتوقف قبل أن يشعر من بدأها بأن ارتداداتها عليه مؤلمة له و بأنه لن يفوز فيها. وحتى تدرك اسرائيل ذلك ستقع مواجهات كثيرة وفي اكثر من بحر ومضيق.

اما فاطمة الصمادي فتقول: فيما تتصاعد #حرب_السفن بين #ايران و#إسرائيل تعبر ناقلتان إيرانيتان للنفط تحملان مليون ونصف المليون برميل من النفط قناة السويس حاليا، وذلك بعد استهداف سفينة إسرائيلية في بحر عمان قالت مصادر أميركية أنه قد جرى استهدافها بمسيرات انتحارية إيرانية من طراز (شاهد ١٣٦).

د. مازن المقبالي له رأي آخر حيث كتب: الاستفزازات المتكررة في بحر عمان عن طريق افتعال استهداف السفن ما هي إلا محاولات مستميته لجر المنطقة في حرب مع إيران ناهيك عن الخطط اليهودية لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة.

الى ذلك، أشعلت لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني التي واجهت فجر الجمعة منافستها الاسرائيلية، ولاقت هزيمة قاسية خلال لعبة لم تدم 5 دقائق، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهجوم لاذع طالها وطال السعودية لعدم انسحابها أمام لاعبة الكيان الصهيوني "هيرشوكو راز".

وكتبت ما نقراش فرنسية: نزعت حجابها ثم طبعت ثم انهزمت شر هزيمة ثم انفضحت على تويتر، كمية الخزي اللي حققته #تهاني_القحطاني في يوم لم تحققه دول في عقود.



وكاتب باكان: تهاني القحطاني لاعبة تم مردغتها مردغه غير مسبوقه لتخسر بنتيجه 11 مقابل صفر اللاعبة السعوديه خرجت من الاولمبياد ب صفر أخلاق صفر نتيجة صفر تأييد صفر إحترام صفر انتماء صفر رياضه مردغتها تمردغ #اخص_يا_تهاني.

وكتب الفيلسوف جوزيف آدم: هل تعلمون ماهي 11 نقطة التي خسرناها أمام إسرائيل؟!! الدين الدنيا الشرف العزة الكرامة المبادئ الأخلاق الحجاب العفاف النصر الاحترام.

وقالت مهاوي: حتى لو فازت فانها ستخسر لانها وافقت ان تعترف بمحتل وتجعل الغاصب يظن اننا نسينا ان فلسطين محتلة لن ننسى لن ننسى.

واخيرا تداول رواد مواقع التواصل هذا الكاريكاتير للسعودية تهاني القحطاني.

وفي موضوع متصل، اُجريت قبل ايام عملية تبادل زرع كلى بشرية بين إسرائيليين وإماراتيين في إطارها تلقت شابة إسرائيلية كلية من متبرع إماراتي في حين حصل مواطن إماراتي على كلية من متبرعة إسرائيلية. تطبيع بالمجان وهذه المرة عبر الاعضاء البشرية.

وغرد رمضان: تحسين النسل بين الصهاينة العرب والصهاينة اليهود.

وغرد عيد: العلاقة السرية تحولت إلى زواج مثلي وهي الآن تكبر وتتوسع بلا ندم أو حياء.

وكتب بري احمد: مع ان إسرائيل ضربت الامارات في مقتل ومنعت مد خط أنابيب لنقل البترول إلى اوروبا وتم وقف الاتفاق اللي كان مع نتن ياهو!! الا أن الأمارات مازالت تصر على الاندماج!! اول عملية نقل اعضاء بشرية بين الصهاينة والاماراتيين، تم تبادل كليه من والى… هو دمكم ناقص يتلوث اكتر من كدا ؟؟!!.

وغرد نايف الهاجري: أكاد أقسم أنه هذي الكلى لبعض العمال الفقراء الذين يعملون في أمارات الشر وباعوها للحكومة برخص التراب ليسدوا ألتزاماتهم أو أحتياجات عوائلهم والله أعلم.

هذا وتفاعل المغردون اليمنيون مع تغريدة لرئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام حول الدور الامريكي في العدوان على اليمن حيث جاء في جزء من هذه التغريدة :تجديد أمريكا تأكيد وقوفها إلى جانب العدوان على اليمن ينافي دعواتها المتكررة إلى تحقيق السلام.

وقال ابن ذي يزن اليماني: منذ متى تهتم امريكا للسلام وهي التي شنت وتشن الحروب على الشعوب وتغذي الصراعات بين الدول لاسيما العربية والاسلامية.. لذلك لا يمكن للشيطان ان يصير ملاكا بمجرد تصريحات كاذبة ومفضوحة.

سقاف السقاف كتب من جانبه: دليل ساطع ومؤكد أن حربنا مواجهة العدوان الصهيؤامريكي وحلفائهم..ونحن أصحاب حق مشروع تقره كل القوانين والشرائع.. لذا يزداد الموقف الوطني والشعبي أكثر قوة وصلابة.. ونحقق الانتصارات وأفشال كافة مخططات العدوان.. العسكرية والاقتصادية والسياسية بحنكة وعقلانية إدارة المعركة بقيادة حكيمة.

وقال محمد الانصاري: امريكا عدوة الشعوب والانسانية فلا ثقة في كلامهم او وعودهم.

وكتب ابراهيم محمد الوريث: كل تصرف وعمل وموقف أمريكي ماهو إلا تأكيد للمؤكد الذي ظهر منذ اول يوم للعدوان بل من قبل وقوعه أمريكا هي رأس حربة العدوان على اليمن.

وفي موضوع آخر، افادت تقارير إعلامية أن رئيس وزراء تونس المنتهية ولايته، هشام المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه.

وأفاد تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

وغرد شبكة رصد: بعد ساعات من اعتقاله.. هاشتاج #ياسين_العياري النائب التونسي يتصدر الأعلى تداولا على مواقع التواصل في #تونس وبلدان عربية عديدة، بعد اعتقاله لوصفه قرارات #قيس_سعيد بالانقلاب وحديثه عن الدور الإماراتي في الأزمة الحالية.

وكتب الانباء: الأزمة في تونس: قيس سعيد يقيل رئيس التلفزيون الوطني ويقترح "صلحا جزائيا" مع رجال أعمال اتهمهم بالفساد.

وكتب الرادع التونسي: سيف مخلوف: المشيشي أمضى البيان تحت السلاح والمجلس يعمل عن بعد بصفة عادية!

وقال تونسي وطني: رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ينفي تعرضه لاعتداء بالعنف يوم 25 جويلية 2021 مثلما ذكر ذلك موقع ” ميدل ايست اي ” البريطاني معتبرا أنه كتب بيان استقالته "مرتاح البال".