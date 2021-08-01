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العمید يحيی سريع يعرض مشاهد لانتصارات الجيش واللجان الشعبية في البيضاء

العمید يحيی سريع يعرض مشاهد لانتصارات الجيش واللجان الشعبية في البيضاء
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

قدم المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع"، إيجازا صحفياً كشف فيه عن نتائج المرحلة الثانية من "عملية النصر المبين" في محافظة البيضاء.

العالم - اليمن

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