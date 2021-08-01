الخطيب طالب السياسيين بتوفير شبكة امان سياسي تواكب تضحيات الجيش

العالم_لبنان

ونوه الخطيب بجهود الجيش وتضحياته وسهره على امن الوطن وسيادته وتوفير الاستقرار والأمان لكل اللبنانيين المطالبين بالوقوف مع جيشهم والتمسك بالمعادلة التي حفظت وحررت لبنان فيكونوا عيناً ساهرة على حفظ الامن واحترام القانون وحماية لبنان.

وطالب الخطيب السياسيين بتوفير شبكة امان سياسي تواكب تضحيات وجهود جيشنا الباسل ومقاومتنا الابية وشعبنا الصامد، فيتعاونوا مع الرئيس نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة إنقاذية اصلاحية تسهم في حل الازمات المتراكمة التي انهكت الوطن وشعبه، وتكون مهمتها النهوض بالاقتصاد الوطني ولجم التدهور المعيشي وحفظ قيمة النقد الوطني وتوفير الامن الاجتماعي واطلاق الإصلاحات التي تعيد ثقة المواطن بالدولة.