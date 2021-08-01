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مراسلة العالم: اختيار هنية لرئاسة حركة حماس لدورة جديدة

مراسلة العالم: اختيار هنية لرئاسة حركة حماس لدورة جديدة
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية، انه تم انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لحركة حماس في دورة جديدة تمتد لعام 2025.

العالم - فلسطين

وانعقد مجلس شورى حماس أمس السبت، وانتخب هنية مرة أخرى لقيادة الحركة.

وستجرى اليوم الأحد انتخابات لاختيار نائبا لهنية، وباقي أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وبإجراء انتخابات اليوم تكون حماس أنهت انتخاباتها الداخلية بصورة كاملة، بعد أن تأخرت عن موعدها المحدد نحو شهرين.

ومؤخرا تم انتخاب خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة مسؤولا عن إقليم الخارج، وموسى أبو مرزوق نائبا له.

كما جرى انتخاب صالح العاروري رئيسا لإقليم الحركة في الضفة الغربية، وزاهر جبارين نائبا له، في حين جرى انتخاب يحيى السنوار قائدا لحماس في القطاع قبل أشهر، وخليل الحية نائبًا له.

وينص القانون الداخلي للحركة على أنه يسمح بانتخاب رئيسها لفترتين متتاليتين، على أنه لا يحق انتخابه في فترة ثالثة إلا في حالة مرور فترة انتقالية لشخصية أخرى.

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مراسلة العالم: اختيار هنية لرئاسة حركة حماس لدورة جديدة