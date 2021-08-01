العالم- خاص بالعالم

ويُعتبر القانونُ بدايةً لمرحلةٍ جديدة من خطةِ الحكومة المصرية في محاربةِ جماعةِ الاخوان المسلمين وامتداداتِها في المجتمعِ المصري.، خاصةً في العاملينَ بالمؤسساتِ الحكومية.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... يستعد البرلمان العراقي لتشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأميركي، وفقاً للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي. وستمنح اللجنة تخويلا للقيام بزيارات ميجانية للمواقع التي توجد فيها قوات اميركية.

هذا واكدت حركة النجباء انه لا يمكن الاطمئنان من انسحاب القوات الاميركية عبر الاعلان الذي تم بين واشنطن وبغداد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.