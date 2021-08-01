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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

مصر و"فصل الاخوان" والعراق بين استحقاق الانتخابات والانسحاب الأميركي

مصر و
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. صادقَ الرئيسُ المصري عبد الفتاح السيسي، على القانونِ الخاص بفصلِ الموظفين التابعين لجماعةِ الاخوان المسلمين من الوظائفِ الحكومية بعد أسبوعينِ من موافقةِ مجلسِ النواب عليه. 

العالم- خاص بالعالم

ويُعتبر القانونُ بدايةً لمرحلةٍ جديدة من خطةِ الحكومة المصرية في محاربةِ جماعةِ الاخوان المسلمين وامتداداتِها في المجتمعِ المصري.، خاصةً في العاملينَ بالمؤسساتِ الحكومية.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... يستعد البرلمان العراقي لتشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأميركي، وفقاً للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي. وستمنح اللجنة تخويلا للقيام بزيارات ميجانية للمواقع التي توجد فيها قوات اميركية.

هذا واكدت حركة النجباء انه لا يمكن الاطمئنان من انسحاب القوات الاميركية عبر الاعلان الذي تم بين واشنطن وبغداد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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