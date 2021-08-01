المغرب.. 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا

العالم - المغرب

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 48 وفاة جديدة نزولا من 53 يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 9833 وفاة.

وحصل أكثر من 13 مليون شخص في المغرب على الجرعة الأولى من اللقاح حتى الأن، في حين حصل أكثر من 10 ملايين على الجرعة الثانية، وتطمح السلطات إلى تطعيم 80 بالمئة من السكان.

وكان المغرب قد قرر تصنيع لقاح سينوفارم بموافقة صينية، بإنتاجه خمسة ملايين جرعة شهريا مع زيادة هذه الكمية لاحقا.

وأضاف أنه "بالرغم من كل هذا لا بد من التنبيه إلى أن الوباء مازال موجودا، وأن الأزمة مازالت مستمرة وعلى الجميع مواصلة اليقظة".