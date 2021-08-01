الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المغرب.. 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا

المغرب.. 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد تسجيل 6189 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 7529 إصابة يوم السبت مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 629717.

العالم - المغرب

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 48 وفاة جديدة نزولا من 53 يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 9833 وفاة.

وحصل أكثر من 13 مليون شخص في المغرب على الجرعة الأولى من اللقاح حتى الأن، في حين حصل أكثر من 10 ملايين على الجرعة الثانية، وتطمح السلطات إلى تطعيم 80 بالمئة من السكان.

وكان المغرب قد قرر تصنيع لقاح سينوفارم بموافقة صينية، بإنتاجه خمسة ملايين جرعة شهريا مع زيادة هذه الكمية لاحقا.

وأضاف أنه "بالرغم من كل هذا لا بد من التنبيه إلى أن الوباء مازال موجودا، وأن الأزمة مازالت مستمرة وعلى الجميع مواصلة اليقظة".

روابط ذات صلة

المغرب يسجل 9128 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

وفاة فتاة مغربیة بعد تطعيمها بلقاح 'جونسون آند جونسون'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بلينكن يتوعد بـ"رد مناسب" على مهاجمة السفينة الإسرائيلية

المغرب.. 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا

معارك عنيفة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في مدينة لشكركاه

شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ يأسف للأحداث بخلدة ويدعو لضبط النفس

عموئي: اذا زادت اميركا ضغوطها على ايران فإنها ستكون الخاسر الاكبر

المانيا..اشتباكات بين المحتجين والشرطة بسبب تدابير مكافحة كورونا