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بلينكن يتوعد بـ"رد مناسب" على مهاجمة السفينة الإسرائيلية

بلينكن يتوعد بـ
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الولايات المتحدة واثقة من أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان"، متعهدا بـ"الرد المناسب"، حسب تعبيره.

العالم - الأميركيتان

وتعرضت ناقلة نفط يشغلها الملياردير الصهيوني إيال عوفر مساء الخميس لهجوم في قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها أحدهما روماني والثاني بريطاني.

ونفى خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد، الاتهامات الموجهة لإيران، وأكد ألاّ أساس لها، وقال إن وجود الكيان الإسرائيلي في أي منطقة يسبب الحرب والفوضى فيها.

وآضاف أن توجيه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الاتهامات لايران لن يحل المشكلة.

وقال خطيب زادة، هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الكيان الصهيوني الاتهامات لايران، وهذا الكيان أينما ذهب أخذ معه الفوضى وعدم الاستقرار والارهاب والرعب.

وأكد خطيب زادة على أن المسؤولية تقع على عاتق أولئك الذين فتحوا الباب للكيان الصهيوني في المنطقة، وندد بالاتهامات الباطلة الموجهة لايران.

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