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منظمة حقوقية توثق 61 انتهاكا إسرائيليا بحق صحفيين في فلسطين

منظمة حقوقية توثق 61 انتهاكا إسرائيليا بحق صحفيين في فلسطين
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

وثقت منظمة "لجنة دعم الصحفيين" 61 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال يوليو/ تموز الماضي.

العالم - فلسطين

وقالت اللجنة (غير حكومية تعنى بحقوق الصحفيين ومقرها جنيف)، في بيان، الأحد، إنها رصدت خلال الشهر المنصرم، 61 انتهاكا إسرائيليا بحق صحفيين في فلسطين.

وأضافت "أن الانتهاكات توزعت في إصابة واستهداف 22 صحفيا تم الاعتداء عليهم من قوات الاحتلال باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الاسفنجي، وقنابل الغاز السامة وقنابل الصوت وغاز الفلفل والضرب".

ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت أكثر من 7 صحفيين، كما أصدرت أحاكما بحق 5 صحفيين خلال الشهر المنصرم".

ووثقت اللجنة، أكثر من 20 حالة منع وعرقلة لعمل الصحفيين، ومنع سفر لصحفية، واقتحام منزل صحفي، و مصادرة معدات ومركبات وهواتف نقالة وبطاقات صحفية.

وتُعرف "لجنة دعم الصحفيين" (JSC) نفسها عبر موقعها الإلكتروني، بأنها منظمة مهنية وحقوقية غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 2016 من قبل إعلاميين لتُدافع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين.

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منظمة حقوقية توثق 61 انتهاكا إسرائيليا بحق صحفيين في فلسطين

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