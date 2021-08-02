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فلسطينيو الـ48.. وعنصرية الكيان - الجزء الثانی

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

هو بدوي جشع، عديم الانتماء الى الارض وعقبة ومصدر ازعاج. هو دون نظائره من الخلق. صورته تخلف وفقر وقاتل. الجريمة طبيعة له. هذه هي صورة العربي في كيان بني على العنصرية في الرواية العبرية وكتب جهاز التعليم الصهيوني.

في المحصلة فشية عنصرية غير معهودة في التاريخ، أما هو ما اسطلح من عرب الـ48 فمتمسك بارضه في البقاء فيها يواجه سياسات القمع والاضطهاد والتهجير، رافض الأندماج في كيان غاصب.

قضيته قضية تحرر وتحرير من احتلال حاول سلخه عن امتداده وطمس هويته، مثبتا انه الحلقة الأشد قوة في السبحة الفلسطينية وانه كما وصفه المحتل أخطر على الكيان من صواريخ غزة.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة حنان ضيا سلط الضوء على فلسطيني الـ48 في صراعهم مع الاحتلال الصهيوني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وليد محمد علي – منسق شبكة قادرون معا للدراسات والإعلام

عبد الرحمن نصار – كاتب وصحافي

راسم عبيدات – كاتب ومحلل سياسي

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