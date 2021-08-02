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البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بكورونا والوفيات تتراجع

البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بكورونا والوفيات تتراجع
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأحد، أنها سجلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.

العالم- الاميركيتان

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليونا و938 ألفا منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556834، وذلك وفقا لبيانات الوزارة.

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم، بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.

ومع تقدم حملة التطعيم باللقاحات، تراجع معدل الوفيات في سبعة أيام إلى 932 في الأسبوع الماضي مقابل زهاء ثلاثة آلاف وفاة في ذروة تفشي الوباء، مطلع أبريل/نيسان وفقا لإحصاء رويترز.

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