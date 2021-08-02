سوريا: إصابة عناصر بـ "قسد" بتفجير مقر لهم في بلدة أبو حمام

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لسانا أن هجوماً بعبوة ناسفة والأسلحة الرشاشة نفذته الفصائل الشعبية استهدف صباح اليوم مقرا عسكريا ل “قسد” بالقرب من محطة المياه في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي.

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من المسلحين إصابات متفاوتة وتدمير كبير بالمقر.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي “قسد” ضمن المناطق التي ينتشرون بها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية حيث قتل واصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية كان آخرها الأسبوع الماضي حيث قتل مسلح في بلدة أبو حمام وأصيب آخرون في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.