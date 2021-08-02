اجتماع طارئ عقب تسجيل اصابات بالفطر الاسود ببغداد

العالم - العراق

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، فإن "الحداد ترأس إجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية وبحضور النواب في خلية الأزمة النيابية ومدير عام صحة بغداد الرصافة د ..محمد جهاد، وجرى خلال الإجتماع بحث إجراءات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا".



وأكد الحـداد "على أهمية إستمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسات الصحية وخلية الأزمة النيابية ولجنة الصحة والبيئة النيابية، مشددا على ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتوصيات خلية الأزمة النيابية لتفادي الكارثة والوباء".



وأشار بالقول انه "يجب الإستمرار بحملات التوعية والتثقيف للمواطنين بضرورة أخذ اللقاحات، وتوسيع المنافذ للتطعيم وتشديد الإجراءات الإحترازية الوقائية، وإزالة المعوقات وتأمين أكبر عدد من كميات اللقاحات وتوصيلها بشكل سليم للمراكز الصحية"، لافتا الى انه "يمكن الإستفادة من الجوامع والحسينيات في عموم محافظات العراق وجعلها منافذ للتلقيح وحماية أرواح المواطنين من هذا الوباء الخطير".

الى ذلك قال مقرر خلية الازمة وعضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، اليوم الاثنين، ان "الاجتماع يأتي على خلفية تشخيص حالتين للفطر الاسود في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، ولمتابعة الموضوع بسبب ازدياد هذه الحالات مؤخرا في بغداد".