ميقاتي بعد لقائه عون: المهلة لتشيكل الحكومة غير مفتوحة

العالم-لبنان

وقال ميقاتي مساء اليوم الاثنين بعد لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا:"كنت اتمنى ان تكون الوتيرة اسرع في تشكيل الحكومة"، مشيراً الى أنّ "المهلة لتشكيل الحكومة غير مفتوحة ويفهم يلي بده يفهم. التشكيل الحكومي بطيء وكنت أريد أن أزف الحكومة للبنانيين قبل 4 آب"، مؤكداً أن "فخامة الرئيس لديه ارتباطات مختلفة يوم الغد واتفقنا على اللقاء يوم الخميس".

وأضاف ميقاتي: "تناولنا الحوادث الامنية المؤسفة التي حصلت أمس ونأمل ان يكون قد تم وضع حد لها من قبل الجيش الذي قدّم هدية للبنانيين في عيده والجيش حامي البلد".

وتابع الرئيس ميقاتي: "اللبناني لم يعد يريد أن يسمع بالمحاصصة ولا بالدستور ولا بأي شيء سوى بحكومة تحل الأمور".

وكان ميقاتي وصل الى بعبدا، حيث التقى عون لإستكمال البحث في ملف تشكيل الحكومة. وهذا الإجتماع هو الرابع بين الطرفين