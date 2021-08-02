الاسكان السورية تعلن إلغاء العمل بالمراسلات البريدية تدريجياً

العالم - سوريا

وفي تصريح لسانا أشار وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة تسيير الأعمال المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن النتيجة التي وصلت اليها الوزارة حاليا ربط ديوانها الكترونيا عبر الشبكة الحكومية الآمنة مع دواوين جهات عامة تابعة لها وربط دواوين تلك الجهات مع بعضها البعض وذلك بعد الانتهاء من إنشاء البنية التنظيمية والوظيفية بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

ولفت عبد اللطيف إلى ربط ديوان الوزارة مع ديوان رئاسة مجلس الوزراء ودواوين الوزارات الأخرى إضافة إلى الربط الالكتروني مع خمس جهات عامة تابعة للوزارة ويجري العمل على الانتهاء من الربط مع الجهات العامة الثلاث المتبقية لديها.

والشبكة الحكومية الامنة كما أوضح وزير الأشغال معزولة عن شبكة الانترنت الأمر الذي يشكل عامل أمان لحماية المراسلات الحكومية إضافة إلى استخدام ميزة تشفير الاتصال على الخط لضمان أعلى مستوى من الحماية.

وذكر الوزير عبد اللطيف أن أهمية ربط الجهات التابعة للوزارة بمنظومة المعاملات الالكترونية تتجلى بتخفيض استهلاك الورقيات ونفقات المحروقات اللازمة لايصال البريد بين الجهات العامة تدريجيا إضافة إلى دوره في توفير الوقت والجهد وتأمين الاحصائيات والتقارير عن المعاملات الحكومية بما يسهم بدعم القرار الحكومي وتوفير مساحات تخزين وحفظ الوثائق والمعاملات وسرعة الوصول للمعلومة ما ينعكس بشكل تدريجي على سرعة تقديم الخدمات وتنفيذ المعاملات المتعلقة بشؤون المواطنين.