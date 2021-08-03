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شاهد: أثمان باهضة دفعتها بغداد والمنطقة جراء غزو ’صدام’ للكويت

الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

قبل 31 عاماً أحدث قرار الرئيس العراقي الاسبق الطاغية "صدام حسين" بغزو الكويت في صباح الثاني من آب/اغسطس عام 1990، " زلزالاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، قادت احداثه الى عدم استقرار البلاد والمنطقة حتى يومنا هذا.

العالم - فيديو غرافيك

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