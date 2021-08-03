قائد الثورة: البلاد بحاجة الى ادارة كفوءة و جهادية وواعية وشجاعة

العالم - ايران

واشار سماحته في نص قرار التنفيذ الذي تلاه رئيس مكتبه الشيخ علي كلبايكاني الى أن البلاد متعطشة اليوم للخدمة ومستعدة للقيام بنهضة وقفزة في جميع المجالات والأصعدة وادارة كفوءة و جهادية وواعية وشجاعة لتتمكن من تفعيل الامكانات الظاهرة والكامنة للبلاد والاستفادة منها.

واشار القائد الى أن الشعب سجل حضورا ذا مغزى يبعث على العزة واختار شخصية جماهيرية تتمتع بالتقوى وذات تجربة لامعة في الادارة ، الأمر الذي يعبر عن العزم الراسخ للشعب على مواصلة الطريق النير للثورة الاسلامية أي طريق العدالة والتقدم والحرية.

واضاف القائد ان البلاد تمتلك الاستعدادات الكافية للنهوض في جميع المجالات ، داعيا الى رفع العراقيل في قطاع الانتاج ، وتقوية العملة الوطنية وتحسين المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة والفقيرة والنهوض بالبلاد الى المكانة التي تستحقها.