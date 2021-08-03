'نتنياهو' ينتقد بشدة تقديم تل ابيب معلومات لواشنطن

العالم- الاحتلال

وفي كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي قال نتنياهو: "المعلومات التي سيتم تقديمها إلى الولايات المتحدة، سيتم تسريبها إلى وسائل الإعلام وبهذه الطريقة سيتم إحباط عملياتنا لمكافحة الإرهاب، هذا هو السبب أنه على مدار العشر سنوات الأخيرة رفضت طلب الرؤساء الأمريكيين الالتزام دائما بأن نبلغهم عن نشاطاتنا" حسب تعبيره.

وأضاف مهاجما رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "هذه قضية وجودية بالنسبة لإسرائيل، والتي يمكن أن تحدث بها مفاجآت، لقد جعلتمونا دولة ملتزمة بتقديم التقارير، إن لم تكن لدينا استقلالية بهذا الموضوع، لن تكون لدينا استقلالية أبدا".