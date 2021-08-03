شاهد.. موعد اداء اليمن الدستوري للرئيس الايراني الجديد

العالم - مراسلون

يستعد رجل القضاء الاول في ايران لاداء اليمين الدستورية في البرلمان الايراني بعد تسلمه مقاليد السلطة من قائد الثورة الاسلامية ليتعين رئيسا للبلاد لاربعة سنوات خلال مراسم رسمية يشارك فيها كبار المسؤولين الايرانيين.

وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيرانية نظام الدين موسوي: "بحسب المادة 121 من الدستور سيؤدي رئيس الجمهورية اليمين، ويضع توقيعه عليها أمام مجلس الشورى الإسلامي في جلسة يحضرها رئيس وأعضاء المجلس ورئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة الدستور، الذين يشترط الدستور حضورهم في المراسم".

شخصيات بارزة من رؤساء ووزراء خارجية ورؤساء برلمانات من اكثر من 70 دولة ابدت رغبتها في المشاركة بهذا الحدث السياسي الذي تسبقه تحضيرات للبرلمان مراعاة للتعليمات الصحية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيرانية: "التزاما بالقواعد الصحية التي فرضتها جائحة كورونا لقد قلصنا من عدد وسائل الاعلام التي تغطي المراسم من 400 الى 170 صحفياً كما هو الحال بالنسبة للمدعوين من المسؤولين في البلاد نظرا لكثافة الحضور الاجنبي من الخارج".

بدورها اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية عن تعليق رحلاتها الجوية اثناء المراسم لمدة ساعتين ونصف الساعة وذلك لدواعي الأمن والسلامة.

ابراهيم رئيسي الرئيس للدورة 13 لايران الذي فاز بكرسي الرئاسة بعد حصوله على نسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين من المتوقع أن يقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان بنفس اليوم الذي يؤدي به القسم الرئاسي.

لايكتمل اليمن الدستوري الا بعد اداء الرئيس ابراهيم رئيسي القسم الرئاسي امام البرلمان الخميس المقبل ليبدأ بعدها تنفيذ مهامه في إدارة شؤون البلاد.