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خطة استيطانية ضخمة قُبيل زيارة بينت لواشنطن

خطة استيطانية ضخمة قُبيل زيارة بينت لواشنطن
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تعمل وزارة الاستيطان في كيان الاحتلال الاسرائيلي على خطة جديدة لبناء حيّ يهودي في مستوطنة "عطروت" شمال القدس المحتلة، وذلك قبيل الزيارة الأولى لرئيس الحكومة الصهيونية نفتالي بينت إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الشهر.

العالم - الاحتلال

وبحسب موقع "والا"، يدور الحديث عن خطة لبناء حيّ يتضمّن 9000 وحدة استيطانية، ما سيؤدي الى حصول فصل بين عدد من القرى الفلسطينية.

"والا" ذكر أنه بعد أكثر من سنة على تجميد المشروع، وُضعت الخطة على جدول أعمال ما تُسمّى اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في القدس، للمناقشة قبيل الارتهان للمعارضات الشعبية، التي انتشرت في الأيام الأخيرة قبيل جلسة ستجري في شهر كانون الأول/ديسمبر.

ويدور الحديث عن مرحلة تخطيط مبكرة جدًا فقط، لكن إعطاء ضوء أخضر للتقدم في الخطة نحو التنفيذ، قد يثير توترات سياسية، على حدّ تعبير الموقع الاسرائيلي.

مسؤولون في مكتب بينيت قالوا لـ"والا" إن جدول أعمال جلسة اللجنة الإقليمية لم يُنسَّق معنا.

كذلك قال معنيون في مكتب وزير الاستيطان زئيف إلكين للموقع نفسه إن الأخير يؤيّد من حيث المبدأ قضية البناء في "عطروت".

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