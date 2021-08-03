الجماعات المسلحة تواصل حرمان مليون مواطن سوري من المياه في الحسكة

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مدير عام مؤسسة مياه الحسكة محمود عكلة قوله إن "ضخ المياه غير مستقر والمياه تصل إلى محطة الحمة بشكل متقطع جراء تحكم المحتل التركي بعمليات ضخ المياه من المحطة وعدم السماح للعمال بالبقاء داخل المحطة لأكثر من ساعتين".

ولفت عكلة إلى أنه "إذا استمر الوضع على هذا النحو لا فائدة من تشغيل المحطة والحل الوحيد هو تحييدها بشكل كامل وتسليمها لعمال مؤسسة المياه".

وتمت في الثلاثين من الشهر الماضي إعادة تشغيل محطة مياه علوك بعد انقطاع دام لثمانية وثلاثين يوماً نتيجة إيقاف تشغيل المحطة من قبل القوات التركية المتواجدة هناك.

كما يطالب الأهالي بضرورة وضع حل جذري لمحطة مياه علوك ويجب على كل الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والإغاثية أن تأخذ دورها بالشكل المطلوب لإنهاء معاناة مليون مواطن يعتمدون المحطة كمصدر أساسي لمياه الشرب ولا بد من تسليمها لعمال مؤسسة المياه وإبعاد الجماعات المسلحة عنها كون وجودهم هو أساس المشكلة ولا حل مع وجودهم ضمن المحطة.

وتستمر المؤسسة العامة لمياه الشرب بالتعاون مع المنظمات والجمعيات الأهلية بنقل المياه الصالحة للشرب إلى الأهالي عبر الصهاريج وذلك من محطتي نفاشه وتل براك بريف المحافظة ومن المناهل الخاصة بعد اعتمادها كونها صالحة للشرب.