الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة تعلن استعدادها الشامل للتعاون مع الحكومة الجديدة

القوات المسلحة تعلن استعدادها الشامل للتعاون مع الحكومة الجديدة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الاستعداد الشامل لهذه القوات للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات.

العالم- ايران

يتبع...

روابط ذات صلة

القوات المسلحة مستمرة في دعمها لوزارة الصحة في مكافحة كورونا

اللواء باقري: أحمد جبريل من أعلام جبهة المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ظريف يؤكد على رفع مستوى العلاقات بين طهران ومسقط

القضاء التونسي: تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات بلا رصيد

القوات المسلحة تعلن استعدادها الشامل للتعاون مع الحكومة الجديدة

زهاء 14000 عالم يصدرون تحذيرا صارخا بشأن حالة كوكبنا!

انخفاض ديون ايران الخارجية 4.35%

محكمة 'إسرائيلية' تدين الأسير شلبي بقتل مستوطن وإصابة آخر