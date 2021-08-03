مشروع 'كابلات' جديد يربط الكيان الصهيوني بالسعودية

العالم - الاحتلال

وأفادت وسائل الإعلام بأن “وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، وممثلي شركة غوغل، يوقعون اليوم على إطلاق مشروع “رامان-الكابل الأزرق”، وهو عبارة عن ألياف ضوئية تحت الماء انطلق من إيطاليا، وسيمر من فلسطين المحتلة”، باتجاه السعودية، ومن ثم إلى سلطنة عمان والهند”.

ونقلت عن “غوغل” قوله: “تطوير سعة الشبكة ومسارات إضافية هو ضروري لمستخدمي غوغل وزبائنه في أنحاء العالم، المرتبطين بالروابط القوية لإدارة حياتهم على الانترنت”.

وسيتألف “الكابل الأزرق” من 16 زوجا من الألياف الضوئية، وستكون لديه قدرة هائلة على نقل البيانات، وسيحسن بشكل كبير من الاتصال الديغتالي للاحتلال الإسرائيلي مع العالم”.. بحسب الإعلام العبري.

وأضافت ” إنه “من المتوقع أن يستمر مد الكابل 3 سنوات، وأنه أجري كجزء من مشروع عالمي لشركة “غوغل”، مع شركة “سباركل”، لترقية الخدمات التي توفرها لكافة البشرية وتوصيل قارة أوروبا مع قارة آسيا”.

وأوضحت أنه “أطلق الاسم “رامان” على هذا المشروع، نسبة للسير شاندراسكاهارا وانكطه رامان، وهو فيزيائي هندي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1930، وكان الآسيوي الأول الذي حصل على اللقب بمجال العلوم”.