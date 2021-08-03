بلدية نيويورك تحصر ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه بالملقحين

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وأوضح رئيس البلدية، بيل دي بلازيو، في تصريح للصحافيين اليوم الثلاثاء: إذا تلقيت اللقاح.. فسيكون لديك المفتاح، ويمكنك فتح الباب. ولكن إذا لم يتم تطعيمك، فلن تتمكن للأسف من المشاركة في العديد من الأنشطة.

وأوضح أن هذا الإجراء سيسري اعتبارًا من 16 آب/أغسطس الجاري، لكن الرقابة لتعزيزه ستبدأ في 13 أيلول/سبتمبر المقبل.

ومنذ أسبوعين، يكثّف عمدة نيويورك وحاكم الولاية، أندرو كومو، دعواتهما لتعزيز تلقيح الموظفين مع التوصية بوضع الكمامة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة دلتا من فيروس كورونا.

وفي نيويورك التي يتجاوز عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، تلقى 71,8 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وفق أرقام بلدية المدينة.