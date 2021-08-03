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بلدية نيويورك تحصر ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه بالملقحين

بلدية نيويورك تحصر ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه بالملقحين
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس بلدية نيويورك أن إبراز دليل على تلقي اللقاح سيكون مطلوبًا لدخول المطاعم وصالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه في المدينة، وبذلك تكون مدينته الأولى في الولايات المتحدة التي تطبق شهادة صحية.

العالم - الأميركيتان

وأوضح رئيس البلدية، بيل دي بلازيو، في تصريح للصحافيين اليوم الثلاثاء: إذا تلقيت اللقاح.. فسيكون لديك المفتاح، ويمكنك فتح الباب. ولكن إذا لم يتم تطعيمك، فلن تتمكن للأسف من المشاركة في العديد من الأنشطة.

وأوضح أن هذا الإجراء سيسري اعتبارًا من 16 آب/أغسطس الجاري، لكن الرقابة لتعزيزه ستبدأ في 13 أيلول/سبتمبر المقبل.

ومنذ أسبوعين، يكثّف عمدة نيويورك وحاكم الولاية، أندرو كومو، دعواتهما لتعزيز تلقيح الموظفين مع التوصية بوضع الكمامة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة دلتا من فيروس كورونا.

وفي نيويورك التي يتجاوز عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، تلقى 71,8 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وفق أرقام بلدية المدينة.

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