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على خلفية سد النهضة... جزر القمر تستدعي سفيرها في القاهرة

على خلفية سد النهضة... جزر القمر تستدعي سفيرها في القاهرة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

استدعت جزر القمر سفيرها في القاهرة عطاء أفندي للتشاور على خلفية مقابلة صحفية صرح فيها بدعم بلاده موقفي مصر والسودان في ملف سد النهضة.

العالم-افريقيا

ووفقا لصحيفة "الوطن" القمرية المحلية، استدعت دولة جزر القمر سفيرها لدى القاهرة عطاء أفندي للتشاور، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مقابلة مع صحيفة أخبار اليوم المصرية في الثامن من يوليو قال فيها بأن بلاده تدعم القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن وزارة الخارجية "أنه تم استدعاء سفير جزر القمر لدى القاهرة عطاء أفندي للتشاور في موروني من قبل وزير خارجية دولة جزر القمر ضهير ضولكمال".

وأفادت الصحيفة بأنه خلافا لموقف الاتحاد الإفريقي الذي تتولى جزر القمر منصب نائب الرئيس فيه، أعلن الدبلوماسي في مقابلة أن "موروني أيدت القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة".

وأشارت إلى أن السفير عطاء أفندي أول دبلوماسي من جزر القمر يتحمل وطأة الأزمة، موضحة أنه "يتهم" باتخاذ "موقف مخالف" لموقف بلاده في القضية الحساسة للغاية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

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على خلفية سد النهضة... جزر القمر تستدعي سفيرها في القاهرة

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