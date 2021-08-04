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العراق يطيح بالشبكة الإرهابية المسؤولة عن تفجير مدينة الصدر

العراق يطيح بالشبكة الإرهابية المسؤولة عن تفجير مدينة الصدر
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أطاحت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء، بشبكة "إرهابية" كبيرة تعتبر مسؤولة عن التفجير الأخير الذي ضرب مدينة الصدر شرقي بغداد.

العالم - العراق

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي: "بعد إطاحتنا بشبكة إرهابية كبيرة في محافظة كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر، نجحنا في الإيقاع بخلية إرهابية ثانية في الأنبار، كانت تروم تنفيذ هجمات في الأماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الأبرياء الآمنين خلال عيد الأضحى الماضي".

وأضافت، أن "التحقيقات الأولية كشفت عن تنفيذ أعضاء الخلية عمليات إرهابية لاستهداف دوريات للجيش والحشد الشعبي عام 2018 بعبوات ناسفة ومحاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى بما يعرف بـ(غزوة العيد)" .

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العراق يطيح بالشبكة الإرهابية المسؤولة عن تفجير مدينة الصدر

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