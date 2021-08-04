نبیه بري بذكرى 4 آب: للقصاص من المتورطين أيًا كانوا

العالم-لبنان

وأشار بري في بيانٍ بذكرى 4 آب/أغسطس وذكرى شهداء المرفأ إلى أنَّه لن تطمئن أنفس الشهداء وترجع إلى باريها راضيةً مرضيةً، ولن يلتئم الجرح الوطني الذي أحدثه إنفجار المرفأ إلّا بإحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة دون زيادة أو نقصان.

وأوضح أنَّه "مجددًا من موقعنا السياسي والتشريعي لن نرضى بأقل من العدالة والإقتصاص من المتورطين بأي موقعٍ كانوا ولأي جهةٍ انتموا، والمدخل إلى ذلك معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت إلى عاصمتنا بيروت، والأسباب الكامنة وراء الإنفجار".

ورأى رئيس المجلس النيابي اللبناني أنَّ العدالة ليست عريضة أو عراضة، العدالة إستحقاق يومي تتكرس باستقلالية القضاء وتطبيق الدستور والقانون والسمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أي إعتبار سياسي أو إنتخابي أو طائفي بغيض.