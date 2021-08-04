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ميقاتي في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: الوطن في خطر

ميقاتي في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: الوطن في خطر
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن "الوطن في خطر، وأنه لا شيء ينقذه سوى وحدتنا".

العالم_لبنان

وفي بيان اليوم الاربعاء بمناسبة 4 أب أكد ، أنه في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت لا يسعني إلا أن أنحني أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم من عمر الوطن. إننا نقف إلى جانب أهالي الضحايا في ما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة، ونطالب الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب.
وتابع: في هذه الذكرى الأليمة نطلقها صرخة مدوية إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ونقول للجميع من دون إستثناء أن الوطن في خطر، وأن لا شيء ينقذه سوى وحدتنا وترفعنا عن الأنانيات والمصالح الشخصية. حمى الله لبنان وشعبه الصابر على آلامه.

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