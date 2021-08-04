أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 04 اغسطس 2021

العالم - الصحافة الايرانية

آفتاب يزد ..

القائد في مراسم تنفيذ رئاسة ابراهيم رئيسي.. ظروف البلاد تحتم عدم تاخير تشكيل الحكومة الجديدة.

جوان ..

القائد .. الحكومة الجديدة ينبغي ان تكون مظهرا للوفاق الوطني .

ابتكار ..

بدء المهام الرئاسية لرئيس الجمهورية المنتخب ابراهيم رئيسي, والقائد يؤكد على تسريع تشكيل الحكومة .

وطن امروز..

الكيان الصهيوني يواصل اتهاماته الكاذبة وتهديداته الفارغة بشأن حادثة السفينة الاسرائيلية ببحر عمان.

حمايت ..

حملة اتهامات غربية كاذبة بشأن حادثة السفينة الاسرائيلية للضغط على ايران بمباحثات فيينا.

جمهوري اسلامي ..

انتفاضة شعبية كبرى في مدينة هيرات بشعار الله اكبر ضد ارهابيين طالبان .

اطلاعات..

الحكومة الافغانية تبدي استعدادها لتقاسم السلطة طبقا لشروط مع حركة طالبان .

كيهان ..

القوات الامريكية توسع دائرة سرقاتها للنفط والغاز في سوريا .

سياست روز ..

محافل اعلامية لبنانية تشير لطلب ميقاتي مهلة ثلاثة اسابيع لتشكيل حكومة جديدة .

ايران ..

تحذيرات دولية من التزايد الخطير في عدد الضحايا المدنيين في هجمات طالبان بافغانستان.

اعتماد ..

ايران تحذر من الحوادث الاخيرة المثيرة للشكوك في الخليج الفارسي .

آرمان ملي..

استطلاعات الرأي بامريكا تشير الى تراجع شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن بشكل ملموس .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

الصحافة الایرانیه

قدس..

صحيفة قدس كتبت في الشأن التونسي في مقالها ( تونس ومستقبل الغنوشي المبهم )..

ان تداعيات قرار الرئيس التونسي قيس سعيد باقالة حكومة المشيشي وتجميد البرلمان جعلت من رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الاخوانية الخاسر الاكبر .

"ان الاعتقاد السائد في الاوساط السياسية في تونس وحتى بين النهضة هو ان حياة الغنوشي السياسية قد انتهت بالفعل"

وانه من الصعوبة التكهن بمستقبل زعامته لحركة النهضة التي تمثل الحزب الحاكم والاغلبية البرلمانية وذلك في ظل موقف الرئيس التونسي القوي الذي يستند على تاييد الجيش ودعم شعبي واسع نابع من اجواء استياء تتهم حركة النهضة والغنوشي بالذات والحكومة التي تمثل الحركة بسوء الادارة والفشل وحتى بمحاولة ايجاد دكتاتورية تتخفى بواجهة ديمقراطية. ومن هنا قد لا يجد الغنوشي بدا من ترك زعامته للنهضة لوجه جديد لضمان بقاء الحركة في الساحة السياسية.

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( تغيير لمهام على الورق ) كتبت صحيفة خراسان ..

لقاء الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بواشنطن تمخض عن اتفاق يتحدث عن انتهاء المهام القتالية للقوات الامريكية بالعراق حتى نهاية العام..

"ان ذلك الاتفاق تحدث اذن عن نهاية المهام القتالية للقوات الامريكية لا خروجها, اي انها ستبقى باطار مهام اخرى "

وبايدن نوه الى هذه المهام بالقول انها ستكون استشارية ولاغراض التدريب وغير ذلك. فأين هذا الكلام الغامض من توقعات خروج القوات الامريكية؟ كما ان هناك غموض كبير يلف موضوع القواعد والمواقع العسكرية الامريكية في العراق وخاصة في شمال هذا البلد.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نشرت تقريرا ينقل عن موقع " سعودي ليكس " قوله ( النظام السعودي يسرق اثار اليمن ويبيعها ببريطانيا ) وجاء في التفاصيل ..

"اكد موقع سعودي ليكس حصوله على ادلة دامغة تثبت قيام السعودية بسرقة الاثار التاريخية باليمن وتهريبها الى بريطانيا"

وحسب هذا الموقع تعمل شبكة خاصة يديرها معمر الارياني وزير اعلام حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته الهارب منصور هادي على جمع الاثار التاريخية في اليمن لصالح السعودية التي تهربها لبريطانيا حيث يعمل وسطاء على بيعها في السوق السوداء للاثار التاريخية بعلم من الحكومة البريطانية نفسها والتي تغمض عينها عن الموضوع .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( ماذا تريد المانيا من وراء تحركاتها البحرية ؟) ..

المانيا ارسلت قطع بحرية الى بحر الصين الجنوبي وتحدث وزير خارجيتها هايكو ماس عن ضرورة الحفاظ على النظام الدولي في هذه الشأن الا ان وزيرة الدفاع الالمانية نوهت لمواجهة تحديات تصاعد قدرات الصين .

"ان هذا التطور وهو الاول من نوعه منذ هزيمة المانيا في الحرب العالمية الثانية يعكس تحركا استراتيجيا لاحياء العسكرتارية الالمانية"

وهناك من يرى ان هذه الخطوة الالمانية التي تأتي في اطار مخططات امريكا والناتو مقابل الصين تعكس رغبة برلين في استغلال اجواء التوتر ببحر الصين الجنوبي للعودة للمعادلات والموازنات العسكرية في الساحة الدولية في ظل الانكفاء الامريكي وتزايد الهواجس الاوروبية ازاء مستقبل حلف الناتو وكذلك مع تزايد رغبة المانيا وفرنسا بايجاد قوات اوروبية موحدة .

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان عن ( استعداد الحكومة الافغانية لتقاسم السلطة مع طالبان ) في تقرير لها بهذ العنوان ..

قالت الحكومة الافغانية على لسان وزير خارجيتها انها مستعدة لتقاسم السلطة مع حركة طالبان بشرط وقف الاخيرة لتعاونها وارتباطاتها مع التنظيمات والجماعات الارهابية الاجنبية...

" ان اعلان كابل استعدادها لتقاسم السلطة جاء مع توسيع طالبان لهجماتها وسقوط اعداد متزايدة من الضحايا المدنيين"

كما تزامن مع اطلاق الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, تحذيرات من ارتفاع دراماتيكي للضحايا المدنيين بافغانستان بسبب هجمات طالبان. وشدد وزير الخارجية الافغاني في هذا السياق ان على طالبان وقف ارباطاتها بالجماعات الارهابية ووقف القتال اولا قبل اي عن تسوية سياسية للمشاركة في السلطة.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( وصول مئات المركبات العسكرية لقاعدة عين الاسد) بغرب العراق ..

تحدثت محافل امنية وعسكرية عراقية عن وصول عدد كبير وبالمئآت من المركبات العسكرية الامريكية الى قاعدة عين الاسد في غرب العراق, من بينها مدرعات وناقلات مدرعة من طراز هامر وشاحنات عسكرية ضخمة مختلفة ..

"ان قوى وفصائل المقاومة العراقية حذرت مؤخرا من اي مخطط يستهدف بقاء القوات الامريكية ملوحة بتصعيد ضرباتها"

وهي تحذيرات اطلقتها بعد جولة المباحثات الامريكية العراقية الاخية بواشنطن والتي تمخضت عن بيان حافل بالغموض بشأن مستقبل التواجد العسكري الامريكي في العراق. ان هناك تساؤلات جدية عن مغزى وهدف ارسال هذه المركبات العسكرية لقاعدة عين الاسد, فهل هدف واشنطن تعزيز تواجدها العسكري قرب بغداد؟ وهل الهدف تركيز قواتها في هذه القاعدة الضخمة لتعزيز دفاعاتها مقابل ولتقلل خسائرها, ام ان لديها مخططات جديدة في العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام .