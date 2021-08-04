رئيسا برلماني زنجبار وتنزانيا یصلان إلى طهران

العالم - ايران

ووصل رئيس برلمان زنجبار زبير علي معاليد ورئيس البرلمان التنزاني جاب ياستين داجي والوفد المرافق لهما إلى طهران لحضور حفل تحليف آية الله سيد إبراهيم رئيسي.

وفي وقت سابق وصل رؤساء برلمانات طاجيكستان وأوزبكستان وسوريا والنيجر ووزير السياحة الغاني ووزير خارجية البوسنة والهرسك إلى طهران عبر مطار الإمام الخميني (ره) لحضور حفل اداء حجة الاسلام رئيسي اليمين الدستورية.

وستقام مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس ابراهيم رئيسي في قاعة مجلس الشورى الإسلامي في تمام الساعة الخامسة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهر الخميس بتوقيت غرينتش).

وتسلم الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي امس الثلاثاء حكم التنصيب للدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الاسلامية من قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الاسلامي السيد نظام الدين موسوي فإن 73 مسؤولاً من دول مختلفة سيحضرون مراسم تحليف آية الله رئيسي.