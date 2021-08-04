الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الايراني

رئيسا برلماني زنجبار وتنزانيا یصلان إلى طهران

رئيسا برلماني زنجبار وتنزانيا یصلان إلى طهران
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصل رئيسا برلماني زنجبار وتنزانيا إلى طهران قبل دقائق لحضور حفل تحليف آية الله رئيسي وكان في استقبالهما عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية جليل رحيمي جهان أبادي .

العالم - ايران

ووصل رئيس برلمان زنجبار زبير علي معاليد ورئيس البرلمان التنزاني جاب ياستين داجي والوفد المرافق لهما إلى طهران لحضور حفل تحليف آية الله سيد إبراهيم رئيسي.

وفي وقت سابق وصل رؤساء برلمانات طاجيكستان وأوزبكستان وسوريا والنيجر ووزير السياحة الغاني ووزير خارجية البوسنة والهرسك إلى طهران عبر مطار الإمام الخميني (ره) لحضور حفل اداء حجة الاسلام رئيسي اليمين الدستورية.

وستقام مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس ابراهيم رئيسي في قاعة مجلس الشورى الإسلامي في تمام الساعة الخامسة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهر الخميس بتوقيت غرينتش).

وتسلم الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي امس الثلاثاء حكم التنصيب للدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الاسلامية من قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الاسلامي السيد نظام الدين موسوي فإن 73 مسؤولاً من دول مختلفة سيحضرون مراسم تحليف آية الله رئيسي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

موقف رسمي ايراني آخر حول الضجيج الغربي تجاه قضية السفن

حوادث السفن التي لم تقع أصلاً.. مسرحية ركيكة الإعداد والإخراج والتمثيل

مالذي يخبئه الغرب من وراء الايحاء بانعدام الأمن في المنطقة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة

شاهد.. تحرش بـ11 امرأة ولايزال حاكماً لنيويورك

الاحتلال ينفّذ عمليات هدم واسعة في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية

نهاية مخزية للسيناريو البريطاني حول اختطاف ناقلة النفط

بوادر انتفاضة شعبية.. اليمنيون يصعدون تحركاتهم ضد العدوان ومرتزقته

سقوط صواريخ  في جنوب لبنان