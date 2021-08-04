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أولمبياد 2020 طوكيو..

المصارع الإيراني حسن يزداني الى نهائيات بطولة المصارعة الحرة

المصارع الإيراني حسن يزداني الى نهائيات بطولة المصارعة الحرة
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

وصل المصارع الإيراني "حسن يزداني" الى نهائيات العالم للمصارعة الحرة في أولمبياد 2020 بطوكيو بعد فوزه الثمين على منافسه أتور نايفونوف .

العالم- منوعات

وتغلب يزداني في الوزن 86 كيلوغراما بنتيجة 7 - 1 على منافسه.

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