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مراسل العالم: الاحتلال الاسرائيلي اطلق ست قذائف صاروخية عيار 155 ملم على منطقة مفتوحة قرب سهل الخيام في جنوب لبنان

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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