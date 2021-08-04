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اطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

سقط 3 صواريخ على الأقل على مستوطنة "كريات شمونة" في منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة، مما أدى لاندلاع النيران في المستوطنة.

العالم-الاحتلال

وأكد مراسل العالم "فارس صرفندی" ان مراسل إذاعة جيش الاحتلال ادعى ان صواريخ اليوم تبدو ردًا على تهديدات قادة الجيش بمهاجمة إيران وتذكيرها أن الجبهة الشمالية ستشتعل أيضًا وليس الخليج الفارسي فقط، حسب تعبيره.

كما أكد مراسلا لعالم ان الجيش الاسرائيلي اعلن ان 3 صواريخ أُطلقت من لبنان نحو الاراضي المحتلة.

وجاء لاحقا من الجيش الإسرائيلي: " في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في الشمال فالحديث عن اطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان. قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل الحدود و ردًا على ذلك تقصف مدفعية جيش داخل لبنان."

هذا وغادر رئيس وزراء الاحتلال "نفتالي بينت" جلسة الكنيست لإجراء مشاورات أمنية موسعة.

وأكد مراسل العالم انه ست قذائف صاروخية من عيار 155 اطلقها الاحتلال على منطقة مفتوخة قرب سهل الخيام.

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