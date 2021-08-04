ايران: تسجيل 39357 إصابة و409 وفیات جديدة بکورونا

العالم- ایران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 39357 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و19 ألفا و84 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4263 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5959 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و444 ألفا و798 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 409 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 92194 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 11.138.741 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 2.885.294 الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 14.024.035 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 26 مليونا و168 ألفا و347 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 285 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة.