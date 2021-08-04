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عراقجي يؤکد مواقف ايرن الحازمة لرفع الحظر الظالم عن شعبها

عراقجي يؤکد مواقف ايرن الحازمة لرفع الحظر الظالم عن شعبها
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، مواقف ايران الحازمة لرفع الحظر الظالم عن الشعب الايراني.

العالم- ايران

يتبع..

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