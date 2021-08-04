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وذكر بيان للشرطة الاتحادية، أن "قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء الثاني عشر بالاشتراك مع قوة من لواء المهمات الخاصة ومفرزة من مدفعية قيادة قوات الشرطة الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة، نفذت عملية استباقية لتفتيش وتطهير سلسلة "جبال ماما" وقرية "مزيرير وكبيبة" بكركوك".

واضاف، ان "العملية أسفرت عن العثور على 3 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع و20 مسطرة تفجير ونفق تستخدمه العصابات الإرهابية المهزومة"، مبيناً أنه "تم تفكيك ومعالجة العبوات وتدمير النفق من قبل مفرزة المتفجرات التابعة لكتبية هندسة الفرقة الثالثة".