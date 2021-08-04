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العثور على نفق تابع لـ"داعش" في كركوك

العثور على نفق تابع لـ
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تمكنت الشرطة الاتحادية بالعراق، اليوم الاربعاء، من العثور على نفق تابع للعصابات الارهابية وعبوات ناسفة خلال عملية استباقية ضمن قاطع عمليات كركوك.

العالم - العراق

وذكر بيان للشرطة الاتحادية، أن "قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء الثاني عشر بالاشتراك مع قوة من لواء المهمات الخاصة ومفرزة من مدفعية قيادة قوات الشرطة الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة، نفذت عملية استباقية لتفتيش وتطهير سلسلة "جبال ماما" وقرية "مزيرير وكبيبة" بكركوك".

واضاف، ان "العملية أسفرت عن العثور على 3 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع و20 مسطرة تفجير ونفق تستخدمه العصابات الإرهابية المهزومة"، مبيناً أنه "تم تفكيك ومعالجة العبوات وتدمير النفق من قبل مفرزة المتفجرات التابعة لكتبية هندسة الفرقة الثالثة".

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