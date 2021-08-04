مقتل 50 عنصرا من طالبان في غارة جوية على عاصمة إقليم هلمند

العالم- أفغانستان

وجاء في بيان الدفاع الأفغانية: "قتل 54 إرهابيا من طالبان، من بينهم باكستاني مرتبط بشبكة القاعدة الإرهابية، فضلا عن اثنين من قادة طالبان، وأصيب 16 آخرون في الضربات الجوية للقوات الجوية الأفغانية على مشارف عاصمة ولاية هلمند".

هذا وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان أوائل أيار/مايو الماضي، وبمجرد أن بدأت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بالانسحاب النهائي، الذي يوشك على الاكتمال نهاية الشهر الجاري.

وسيطر مسلحو "طالبان"، في غضون ثلاثة أشهر، على عدد كبير من المناطق الريفية الشاسعة، بعد أن خاضوا مواجهات مع قوات الجيش الأفغاني، كما سيطرت طالبان على العديد من المناطق في ضواحي مدينة هرات بالإضافة إلى معبرين حدوديين في ولاية هرات الواقعة على الحدود مع إيران وتركمانستان، فيما تواصل تقدمها في كل أنحاء البلاد.

يأتي ذلك فيما تتعثر المفاوضات بين الحكومة وطالبان حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام، والتي انطلقت أوائل العام الماضي.