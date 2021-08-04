الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 50 عنصرا من طالبان في غارة جوية على عاصمة إقليم هلمند

مقتل 50 عنصرا من طالبان في غارة جوية على عاصمة إقليم هلمند
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 50 من مقاتلي حركة "طالبان" بينهم زعيمان وعنصر تابع لـتنظيم "القاعدة" في غارة جوية على مشارف مدينة لشکرکاه الأفغانية.

العالم- أفغانستان

وجاء في بيان الدفاع الأفغانية: "قتل 54 إرهابيا من طالبان، من بينهم باكستاني مرتبط بشبكة القاعدة الإرهابية، فضلا عن اثنين من قادة طالبان، وأصيب 16 آخرون في الضربات الجوية للقوات الجوية الأفغانية على مشارف عاصمة ولاية هلمند".

هذا وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان أوائل أيار/مايو الماضي، وبمجرد أن بدأت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بالانسحاب النهائي، الذي يوشك على الاكتمال نهاية الشهر الجاري.

وسيطر مسلحو "طالبان"، في غضون ثلاثة أشهر، على عدد كبير من المناطق الريفية الشاسعة، بعد أن خاضوا مواجهات مع قوات الجيش الأفغاني، كما سيطرت طالبان على العديد من المناطق في ضواحي مدينة هرات بالإضافة إلى معبرين حدوديين في ولاية هرات الواقعة على الحدود مع إيران وتركمانستان، فيما تواصل تقدمها في كل أنحاء البلاد.

يأتي ذلك فيما تتعثر المفاوضات بين الحكومة وطالبان حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام، والتي انطلقت أوائل العام الماضي.

روابط ذات صلة

العثور على نفق تابع لـ"داعش" في كركوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

الصين..فشل الإطلاق الثالث للصاروخ Hyperbola-1

ماكرون يهدد بإجراءات ضد سياسيين لبنانيين 'يلعبون دورا سلبيا' في البلاد

سلطنة عمان ترسل سفنا حربية إلى منطقة حادث سفينة "أسفالت برينسيس"

السفارة الكويتية لدى لبنان تدعو رعاياها للتواصل معها بالسرعة الممكنة

الكيان الاسرائيلي يفرض إجراءات جديدة جراء ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا

مقتل 50 عنصرا من طالبان في غارة جوية على عاصمة إقليم هلمند