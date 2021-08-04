موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي كرة اليد بأولمبياد طوكيو

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ومن المقرر أن تقام المباراة، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت أبوظبي، العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كرة اليد في الألعاب الأولمبية، بعد فوزه على ألمانيا 31-26، الثلاثاء، في أولمبياد طوكيو.

وتخطت فرنسا منتخب البحرين بسهولة 42-28.

والتأهل المصري للمربع الذهبي هو الأول لمنتخب يد غير أوروبي في الأولمبياد، منذ نسخة سيول 1988 عندما تأهلت كوريا الجنوبية.

وحقق "فراعنة اليد" أكبر فوز لهم على ألمانيا، وأنهوا عقدة استمرت 21 عاما لم يتمكنوا خلالها من الانتصار على منتخب الماكينات.

واستهل المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة المدرب الإسباني المميز روبرتو جارسيا باروندو، مشواره في دورة "طوكيو 2020" بالفوز على البرتغال "37-31" ثم خسارة من صاحبة ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة "ريو دي جانيرو 2016" الدنمارك "32-27".

انتصارات المصريين عادت أمام المنتخب الياباني صاحب الأرض بالفوز عليه "33-29"، ثم فوز جديد على السويد "27-22"، وفوز على البحرين "30-20" ليتأهل الفراعنة عن المركز الثاني من دور المجموعات لمواجهة المنتخب الألماني ومن ثم الفوز بنتيجة "31-26".

قبل التغلب على الماكينات، تأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي لمواجهة ألمانيا بفضل أربعة انتصارات في دور المجموعات بالأولمبياد كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الرقم من الانتصارات، حيث احتل الفراعنة وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك المتصدر.

وقلص المنتخب المصري فارق المواجهات المباشرة مع المنتخب الألماني، حيث حقق "منتخب الساجدين" الفوز في مباراته الثالثة أمام الألمان بدور ربع نهائي "طوكيو 2020" من أصل 8 مواجهات في 7 دورات أولمبية.

وأصبح منتخب مصر لكرة اليد أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي الأولمبياد بعدما بلغ الفراعنة المربع الذهبي بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لمواجهة المنتخب الفرنسي.

لأول مرة يتأهل فريق غير أوروبي إلى نصف نهائي الأولمبياد منذ دورة الألعاب الأولمبية نسخة "سيول 1988"، عندما تأهلت كوريا الجنوبية من قارة أسيا إلى المربع الذهبي.

وحقق المنتخب المصري أفضل مركز له بدورات الألعاب الأولمبية بحصد المركز السابع في أولمبياد "سيدني 2000"، وشهدت تلك الدورة آخر فوز للفراعنة ألمانيا في الأولمبياد قبل انتصار ربع نهائي "طوكيو 2020".