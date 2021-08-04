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السيسي يوجه رسالة للشعب اللبناني

السيسي يوجه رسالة للشعب اللبناني
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب اللبناني، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

العالم- مصر

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس المصري وجه رسالة للشعب اللبناني، "بأن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نراه".

وكان قصر الرئاسة الفرنسية الإلیزيه قد أعلن الثلاثاء، مشاركة رؤساء دول ومنظمات دولیة وجھات مانحة عديدة، في المؤتمر الدولي لدعم لبنان.

وأوضح البیان أن المؤتمر یھدف إلى حصر المساعدات التي قدمھا المجتمع الدولي وطرق توزیعھا منذ المؤتمر السابق، لتحديث للاحتیاجات اللبنانیة.

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