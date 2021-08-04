هل سيعود مرفأ بيروت الى الدور الذي كان يتمتع به قبل الانفجار

العالم - خاص بالعالم

وفي لقاء مع قناة العالم ببرنامج"لقاء خاص"يبث في وقت لاحق اليوم؛ أشار عيتاني إلى حجم الأضرار التي لحقت بمستودعات المرفأ؛ وأعرب عن أمله في أن يعود المرفأ إلى دوره الريادي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

وأكد عمر عيتاني أن الانفجار كان ضربة قوية، حيث قضى الانفجار على 21 مستودعا في المرفأ، ولم يتبق لدينا أي مستودع كنا نقوم بعملية تخزين البضائع في هذه المستودعات، والمستودعات التي كنا قد تكلمنا عنها هي مستودعات لوجستية وخاصة بالمنطقة الحرة أيضا تضررت، وتحاول الشركات حاليا إعادة إحيائها وإعادة إعمارها من جديد بطريقة ما.

وأضاف عمر عيتاني:"لقد كنا منذ اليوم الثالث أو الرابع بعد حصول الانفجار نقوم بتفريغ البواخر بنسبة 70% ثم بنسبة 90% بعد إجراء الكشف على الموجودات، كما تضرر جزء من الرافعات، وان عمل المرفأ عادة يكون بنسبة 70- 80 % كمستوعبات، يعني أكثر من البضائع العامة".

وبسؤال عيتناني فيما إذا كان سيعود مرفأ بيروت الى الدور الذي كان يتمتع به قبل الانفجار وحتى قبل بدء هذه التراجعات قال:"بالتأكيد كلنا أمل كموظفين في إدارة المرفأ في أن يعود المرفأ كما كان سابقا رائداً عربيا وعالميا على الحوض الشرقي للبحر المتوسط والذي كان كعلامة فارقة من بين المرافيء في وقت قريب.

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