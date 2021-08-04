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البحرين/التحقيق مع عدد من المواطنين لمنعهم من المشاركة بمراسم عاشوراء

البحرين/التحقيق مع عدد من المواطنين لمنعهم من المشاركة بمراسم عاشوراء
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر من داخل البحرين بان النظام البحريني استدعى عددا كبيرا من المواطنين إلى مركز التحقيقات الجنائية لغرض ترهيبهم ومنعهم من المشاركة في مراسم عاشوراء لهذا العام.

العالم- البحرين

واللافت أن الاستدعاءات شملت عددا كبيرا من المعتقلين المفرج عنهم تحت ما يدعى بنظام القانون العقوبات البديلة.

وتسعى السلطات البحرينية الحاكمة إلى التضييق على إقامة الشعائر الحسينية هذا العام متذرعة باحترازات الوقاية من فيروس كورونا, لكنها تغض النظر في ذات الوقت عن تجمعات واحتفالات تقام في البلاد.

وقد أكد البحرانيون عزمهم إقامة الشعائر هذا العام مع التزامهم بالقواعد الصحية كوضع الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أن لجنة الحريات الدينية الأميركية أكدت في فخر تقرير لها بشأن الحريات الدينية في العالم على أن السلطات الحاكمة في البحرين تمارس سياسات التمييز الطائفي ضد الأغلبية البحرانية.

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البحرين/التحقيق مع عدد من المواطنين لمنعهم من المشاركة بمراسم عاشوراء