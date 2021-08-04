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الكاظمي يشدد على أهمية تأمين الانتخابات المقبلة

الكاظمي يشدد على أهمية تأمين الانتخابات المقبلة
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على تكثيف الجهود الاستخبارية لتأمين الانتخابات المقبلة.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، جرى خلاله بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها"، لافتا إلى أن "المجلس تدارس في مستهل الاجتماع الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، وقد وجّه الكاظمي القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن القضاء والسكّان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أيّ ملاذ في القضاء".

وأضاف، أن "الكاظمي شدّد على أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية؛ من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز، ومفاصل العملية الانتخابية"، مبينا أن "المجلس ناقش أيضاً الجهود المبذولة؛ لأجل حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أن "الكاظمي تابع تفاصيل الإجراءات والتحوّطات الأمنية المتخذة، فضلاً عن العمل الاستخباري المرافق لهذه العمليات الأمنية؛ بما يؤمّن حفظ البنى التحتية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وعدم إفلات العناصر الإرهابية التي تحاول تخريبها".

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