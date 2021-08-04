ربط شاب بمقعد الطائرة إثر اعتدائه على المسافرين!

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وتضمن الحادث قيام شاب (22 عاما) بمحاولة الاعتداء على سيدتين من طاقم الطائرة، كما قام بلكم راكب آخر.

لكنه تم السيطرة على هذا الشاب بمساعدة ركاب آخرين، وقاموا جميعا بربطه بمقعد الطائرة مستخدمين حزام الأمان وشريط لاصق.

وبحسب المصادر حاول الشاب الاعتداء على الركاب خلال رحلة على متن طائرة تابعة لشركة "فرونتير" كانت قادمة من فيلاديلفيا متجهة إلى ميامي، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد رحلات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية من حين إلى آخر حوادث مماثلة، كان آخرها على طائرة تابعة لنفس الشركة، الشهر الماضي، نتجت عن مشادة بين رجلين على متن الطائرة، إثر هبوطها في مطار ميامي.