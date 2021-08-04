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مؤتمر المانحين

عون: لبنان يمر بأصعب أوقاته ويحتاج مساندة المجتمع الدولي

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته، وبحاجة إلى مساندة من المجتمع الدولي، بعد تحديد الاحتياجات والأولوياتK مشددا على إلتزامه بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في إنفجار مرفأ بيروت.

العالم - خاص بالعالم

وفي كلمة خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان الذي اقيم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لفت عون إلى تفاقم الأزمات التي تعصف بلبنان من معدل غير مسبوق للفقر وجائحة فيروس كورونا المستجد، والنقص الحاد في الأدوية والحصار المفروض الذي يحرم لبنان من مداه الحيوي.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون:"بلادنا غرقت في الأزمات السياسية والتفاصيل منعت تشكيل الحكومة، المبلغ الذي سنحصل عليه من الصندوق الدولي يجب أن ينفق بشكل يمنع الانهيار، نتمسك بعملية التدقيق بحسابات البنك المركزي ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات العاجلة للبنان بحسب تقدير وتوصية للأمم المتحدة، اعتبر أن الأولوية ما زالت تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات متعهدا بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 100مليون يورو فضلا عن نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19.

لكن ماكرون أقرن وعوده بالقولK إنه لن يكون هناك شيك على بياض للطبقة السياسية اللبنانية متهما اياها بتعميق الأزمة في لبنان.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:"كل الطبقة السياسية في لبنان مسؤولة عن الأزمة والوضع المأساوي. قد يتم اتخاذ إجراءات ضد سياسيين لبنانيين يلعبون دورا سلبيا في البلاد، ولن نعطي للسياسيين شيكا على بياض بعد الان.على المسؤولين اللبنانيين أن يكونوا شفافين تجاه الدول التي تساعد بلادهم".

وعقد مؤتمر المانحين الذي يعد الثالث من نوعه برعاية فرنسا والأمم المتحدة، وشارك فيه ممثلون عن قرابة اربعين دولة ومنظمة دولية.

وجمع مؤتمر العام الماضي في أعقاب الانفجار حوالي 280 مليون دولار، وحجبت المساعدات الطارئة عما وصفه ماكرون انذاك بأنها أيد فاسدة للسياسيين وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.

وذكر مكتب ماكرون أن المساعدات الإنسانية الجديدة ستكون غير مشروطة لكن حوالي احد عشر مليار دولار من التمويل طويل الأجل الذي تم جمعه في العام 2018، لا يزال محجوبا ومشروطا بسلسلة من الإصلاحات التي لا بد أن تنفذها السلطات السياسية اللبنانية بحسب طلب فرنسي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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