رئيسي: يجب إخراج القوات الأجنبية من الأراضي السورية بأسرع وقت

العالم- ایران

واضاف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، لدى استقباله رئيس مجلس النواب السوري حمودة الصباغ اليوم الأربعاء ، إن سوريا لديها شعب مقاوم وصامد وحكومة ثورية مشيرا الى ان سوريا حكومة وشعبا صمدوا ببسالة بوجه الارهاب العبري والغربي وحققوا النصر .

وشدد الرئيس الايراني على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران ودمشق بما يخدم مصالح البلدين ، وقال: "سنواصل التواصل والتعاون القائم بين البلدين بقوة ولا توجد قيود على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين ".

وبخصوص التخطيط لإعادة إعمار سوريا ، قال آية الله رئيسي: "يجب إخراج بقايا القوات الأجنبية من الأراضي السورية في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن شعب هذا البلد من بدء عملية إعادة الإعمار بقوة وسرعة".

كما خلد رئيسي ببسالة وتضحيات الشهداء الذين سقطوا في مواجهة التيارات الارهابية في سوريا والمنطقة ، وخاصة الحاج قاسم سليماني.

بدوره قال رئيس مجلس النواب السوري ، حمودة صباغ ، إن "الشعب السوري وحكومته لن ينسى أبدًا دعم الشعب الإيراني ، وستبقى ذكرى الشهيد الحاج قاسم سليماني خالدة في ضمير الشعب السوري".

وأشار إلى أن مصير إيران وسوريا مشترك ، وقال: "الدم الطاهر للشعبين السوري والإيراني مختلط والعلاقة بين الشعبين لا تنفصم".