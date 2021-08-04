هنية: نتطلع لإنهاء ملف المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

العالم - فلسطين

وأضاف هنية، في تصريحٍ له، أن "تطلع الحركة نابعٌ من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

يأتي ذلك تعقيبًا على الأنباء الواردة من السعودية بتحديد الأيام من الأحد إلى الخميس من الأسبوع المقبل للنطق بالحكم بحق معتقلين فلسطينيين.

وقال هنية: نعبر عن أمنيتنا أن تتوج هذه الجلسات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم محمد الخضري.

ويعاني الدكتور الخضري من سرطان البروستاتا، ويحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية لا تتوفر في العيادات الطبية في السجون السعودية.

وأكدت حركة حماس (في بيانات) في وقتٍ سابق، أن الرياض تعتقل نحو 60 فلسطينيًّا، منهم ممثلها السابق في الرياض الخضري ونجله.

وفي إبريل الماضي، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملةً للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، عبر وسمي «#الحريةللمعتقلين_الفلسطينيين_في_السعودية»، و«#الحرية_للخضري».

وأكدت حركة حماس أن السلطات السعودية تستمر في اعتقال عشرات الفلسطينيين دون تهمة أو ذنب أو خطيئة قومية.