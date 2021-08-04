الجيش اللبناني: 92 قذيفة مدفعية للعدو الاسرائيلي على عدة مناطق في الجنوب

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وأكد الجيش اليوم الأربعاء في بيانٍ أنَّه قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي باثنتين وتسعين قذيفة وادي حامول والسدانة وسهل الماري وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام اضافة إلى سهل بلاط، بعد اطلاق صواريخ من احدى المناطق الجنوبية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أنَّ قصف العدو الاسرائيلي أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار.

وسير الجيش دوريات في المنطقة وأقام عددًا من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ، لافتةً إلى أنَّه يجري متابعة الوضع مع قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان.

في غضون ذلك و بعد اطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاة شمال فلسطين هناك استنفار على طرفي الحدودتحسبا لأي طاري.