بريطانيا تهدد إيران.. هل يحلم "الثعلب العجوز" بإعادة سيناريو "العدوان الثلاثي"!

العالم – يقال ان

وجاء في تفصيل الخبر، ان فريقا كبيرا من القوات الخاصة البريطانية وقوات الدعم النظامية وصلت إلى الشرق الاوسط في نهاية الأسبوع الماضي لتعزيز فريق موجود بالفعل هناك، من اجل تنفيذ عملية "قتل أو أسر" لاعضاء المجموعة التي نفذت الهجوم على السفينة الاسرائيلية والتي قتل فيها بريطاني وروماني.

واوضحت الصحيفة، ان عملية "القتل او الاسر" سينفذها عشرات من أفراد القوات الخاصة "الأكثر نخبة" في بريطانيا وأعضاء من فوج المظليين وفريق طائرات بدون طيار، بالإضافة إلى متخصصين في الحرب الإلكترونية الذين سيكونون مجهزين للتنصت على الاتصالات.

يبدو ان بريطانيا العجوز تحلم بإعادة سيناريو "العدوان الثلاثي" الذي نفذته الى جانب فرنسا و الكيان الاسرائيلي، ضد مصر عندما قام جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس عام 1956 ، ولكن هذه المرة ضد ايران، الى جانب الكيان الاسرائيلي وامريكا، بذريعة الهجوم على السفينة "الاسرائيلية"، رغم ان هذا الثلاثي لم يقدم دليلا واحدا يمكن ان يثبت ان لايران دورا في الهجوم.

يبدو ان وصف "الثعلب العجوز" الذي اُطلق على بريطانيا، كان في محله، فالمكر والخديعة هي صفات ذاتية لبريطانيا، وبهذه الصفات تمكنت من استعمار العديد من دول العالم ونهب خيراتها، كما ان صفة "العجوز" كانت في محلها ايضا، فبالرغم من ان التقدم بالعمر ليس بالضرورة ان يتزامن مع الخرف، الا ان الخرف عادة ما يأتي مع تقدم العمر، ويبدو ان هذه الصفة ، اي الخرف، بدت واضحة على بريطانيا فعلا، فعندما تتجرأ بريطانيا، حتى لو كان عن لسان صحيفة، على الاعلان انها تريد "قتل او أسر" ايراني، فانها حقا قد اصيبت بالخرف، وان الخرف أتى على كل ما في رأسها من خلايا حتى بات خاويا.

في حال تجرأت بريطانيا وعرّضت حياة إي مواطن ايراني للخطر، فعليها ان تنسى كل افراد قواتها في منطقة الشرق الاوسط، فمن المؤكد لن يعود اي منهم حيا الى بلاده، فالشعب الايراني، له حساب قديم مع بريطانيا لم يتم تسويته بعد، بسبب ما عانته ايران من السياسة الاستعمارية الخبيثة لبريطانيا.