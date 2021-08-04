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نقل 13 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 71 ميدانيا خلال احتجاجات بيروت

نقل 13 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 71 ميدانيا خلال احتجاجات بيروت
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط 13 جريحا تم نقلهم إلى المستشفيات، وإسعاف 71 ميدانيا خلال احتجاجات العاصمة بيروت اليوم في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ المدينة.

العالم-لبنان

وقال الصليب الأحمر في تغريدة عبر "تويتر" إن 21 سيارة إسعاف و100 مسعف استجابوا لاحتجاجات بيروت".

وأضاف أنه "تم نقل 10 جرحى من وسط بيروت، و3 من الجميزة".

وأشار إلى أنه "تم إسعاف 71 مصابا ميدانيا".

وشهدت مداخل مجلس النواب في وسط بيروت مواجهات واشتباكات بين محتجين والشرطة، حيث حاول المحتجون كسر الحواجز واقتحام المجلس.

وحاول عشرات الشبان اجتياز الحواجز الأمنية المودية إلى البرلمان من جهات عدة، وألقى المحتجون الحجارة باتجاه القوى الأمنية، التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

واندلعت المواجهات الأربعاء تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

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نقل 13 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 71 ميدانيا خلال احتجاجات بيروت

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