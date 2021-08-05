الكويت: عودة إلى الدوام المعتاد اعتبارا من منتصف أغسطس

العالم - الكويت

وأكدت مصادر مطلعة أن "مجلس الوزراء لن يصدر قرارا بإجبار الطلبة على تلقي اللقاح"، مشيرة إلى أن "خطة عودتهم إلى المدارس محسومة في سبتمبر المقبل".

وبينت المصادر، أن "وزير التربية سيطلع المجلس على إجراءات تنفيذ الخطة بعد اطلاع المجلس في مارس الماضي، على تقرير قدمته اللجنة الوزارية التعليمية حول التنسيق بين وزارتي الصحة والتربية على خطة العودة خلال اجتماعات استمرت لمدة شهرين".

من جهتها، تعهدت وزارة الصحة بتطعيم جميع الطلبة المسجلين على البرنامج"، مشيرة إلى أن "نسبة كبيرة منهم تم تطعيمهم".

بدورهم، أبدى أولياء الأمور قلقهم من تقسيم الدوام المدرسي إلى فترتين، مشيرين إلى أن "العمل في الوزارات سيرتبك لأنهم سيضطرون إلى الانصراف، نصفهم لأخذ أولادهم عند نهاية الدوام الصباحي والآخرون لتوصيل ابنائهم عند بداية الدوام المسائي".

وقالوا، إن "الحل تقسيم الدوام الحكومي إلى فترتين ليتسنى للجميع توصيل أبنائهم من دون معاناة".

وأعلن وزير التربية علي المضف، أن "الخطة تتضمن العودة الكاملة للمدارس في سبتمبر المقبل، وأن دوام العاملين في رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة من المعلمين والإداريين سيكون في 12 الشهر المقبل، والمرحلة الثانوية في 19 من الشهر ذاته".